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Оккупанты обстреляли детскую больницу в Северодонецке

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Северодонецк, Вторник 22 марта 2022 17:53
Оккупанты обстреляли детскую больницу в Северодонецке Фото: дети в результате обстрела не пострадали (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты обстреляли детскую больницу в Северодонецке (Луганская область). В результате загорелась крыша, но никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram МВД.

"В Северодонецке оккупанты открыли огонь по детской больнице. В результате чего произошло возгорание крыши. Спасатели ГСЧС Украины оперативно эвакуировали 7 маленьких пациентов и 15 взрослых, 8 из которых - это врачи", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли детскую больницу в Северодонецке

Фото: пожар после обстрела (t.me/mvs_ukraine)

Напомним, сегодня российские войска также обстреляли магазин в Северодонецке. По уточненным данным, погиб один человек и еще 10 получили ранения.

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