В Києві на Оболоні внаслідок обстрілу загорілася вантажівка та дві будівлі

Російські війська у вівторок, 22 березня, знову обстріляли Київ. В результаті ворожої атаки загорілася вантажівка та дві будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Інформація про пожежу в Оболонському районі столиці надійшла рятівникам близько 13:10. Через ворожі обстріли сталося загоряння вантажівки та двох будівель. Локалізувати пожежу вдалося о 14:38, а повністю ліквідувати о 15:00.
На місці працювали 20 рятувальників та чотири одиниці техніки. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, російські військові обстріляли дитячу лікарню в місті Сєвєродонецьк Луганської області. На щастя, ніхто не постраждав.
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