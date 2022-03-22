В Києві на Оболоні внаслідок обстрілу загорілася вантажівка та дві будівлі

Російські війська у вівторок, 22 березня, знову обстріляли Київ. В результаті ворожої атаки загорілася вантажівка та дві будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Інформація про пожежу в Оболонському районі столиці надійшла рятівникам близько 13:10. Через ворожі обстріли сталося загоряння вантажівки та двох будівель. Локалізувати пожежу вдалося о 14:38, а повністю ліквідувати о 15:00.

На місці працювали 20 рятувальників та чотири одиниці техніки. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.