В Киеве на Оболони обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти

Тело 16-летней жительницы Закарпатской области обнаружили в лесополосе

На столичной Оболони обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что в отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сестра ушла из дома и не вернулась. Сотрудники полиции начали неотложные действия по поиску девушки. Около 03:00 полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело 16-летней жительницы Закарпатской области со следами насильственной смерти.

"По вызову выехала следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции, эксперты, кинологи, руководство Главного управления Национальной полиции в Киеве, прокуратуры города и района. Специалисты экспертной службы обнаружили на теле девушки признаки насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время принимаются меры, чтобы установить причастных к тяжкому преступлению.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве иностранец зарезал мужчину и ранил ножом женщину.