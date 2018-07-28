У Києві на Оболоні виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті

Тіло 16-річної мешканки Закарпатської області виявили у лісосмузі

На столичній Оболоні виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що у відділ поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її сестра пішла з дому та не повернулася. Співробітники поліції почали невідкладні дії з пошуку дівчини. Близько 03:00 поліцейські в лісосмузі на вулиці Вишгородській знайшли тіло 16-річної мешканки Закарпатської області зі слідами насильницької смерті.

"За викликом виїхала слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь поліції, експерти, кінологи, керівництво Головного управління Національної поліції у Києві, прокуратури міста та району. Фахівці експертної служби виявили на тілі дівчини ознаки насильницької смерті", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В даний час вживаються заходи, щоб встановити причетних до тяжкого злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві іноземець зарізав чоловіка і поранив ножем жінку.