В Киеве иностранец зарезал мужчину и ранил ножом женщину

Иностранец при задержании бросался с ножом на полицию

В Киеве гражданин Польши зарезал мужчину и ранил ножом женщину. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что ночью в Деснянском районе на улице Гната Хоткевича было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями.

"Вскоре наряд полиции у дома на улице Двинской увидел, как неизвестный бьет ножом женщину. Пострадавшей вызвали "скорую", а полицейские начали задерживать нападающего, похожего на мужчину, которого зафиксировали видеокамеры на улице Гната Хоткевича", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что злоумышленник бросился с ножом на правоохранителей, поэтому старший наряда применил табельное оружие. Подозреваемый получил ранение ноги и был госпитализирован в больницу. Им оказался - гражданин Польши, 1989 года рождения.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 15 в. 115 (покушение на убийство), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Львова неизвестный выстрелил в скрипачку, в больнице медики изъяли из раны потерпевшей металлический шарик.