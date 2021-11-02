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В Киеве на Оболони мужчина устроил стрельбу: его задержали

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Вторник 02 ноября 2021 16:03
В Киеве на Оболони мужчина устроил стрельбу: его задержали Фото: В Киеве на Оболони мужчина устроил стрельбу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве на Оболони мужчина устроил стрельбу. Инцидент произошел на улице Александра Архипенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"На спецлинию 102 поступило сообщение от прохожих о звуках выстрелов на улице Александра Архипенко", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа полиции и сотрудники уголовного розыска для установления обстоятельств происшествия.

По адресу правоохранители остановили похожего по описанию мужчину, который вел себя агрессивно. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили предмет, похожий на пистолет и восемь патронов. Оружие у мужчины изъяли и направили на экспертизу.

Полицейские установили, что правонарушитель произвел три выстрела в воздух и два в землю.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний местный житель.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Районный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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