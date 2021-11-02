У Києві на Оболоні чоловік влаштував стрілянину: його затримали
У Києві на Оболоні чоловік влаштував стрілянину. Інцидент стався на вулиці Олександра Архипенка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.
"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожих про звуки пострілів на вулиці Олександра Архипенка", - йдеться в повідомленні.
На місце події прибули патрульні, слідчо-оперативна група поліції та співробітники карного розшуку для встановлення обставин події.
За адресою правоохоронці зупинили схожого за описом чоловіка, який поводився агресивно. Під час поверхневого огляду у нього виявили предмет, схожий на пістолет і вісім патронів. Зброю у чоловіка вилучили та направили на експертизу.
Поліцейські встановили, що правопорушник зробив три постріли в повітря і два в землю.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний місцевий житель.
Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.
Районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.