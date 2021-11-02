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У Києві на Оболоні чоловік влаштував стрілянину: його затримали

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Вівторок 02 листопада 2021 16:03
У Києві на Оболоні чоловік влаштував стрілянину: його затримали Фото: у Києві на Оболоні чоловік влаштував стрілянину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві на Оболоні чоловік влаштував стрілянину. Інцидент стався на вулиці Олександра Архипенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожих про звуки пострілів на вулиці Олександра Архипенка", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули патрульні, слідчо-оперативна група поліції та співробітники карного розшуку для встановлення обставин події.

За адресою правоохоронці зупинили схожого за описом чоловіка, який поводився агресивно. Під час поверхневого огляду у нього виявили предмет, схожий на пістолет і вісім патронів. Зброю у чоловіка вилучили та направили на експертизу.

Поліцейські встановили, що правопорушник зробив три постріли в повітря і два в землю.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний місцевий житель.

Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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