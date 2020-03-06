У Києві оновлені ще два температурних рекорди

Фото: весна в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

З початку березня зафіксовано вже п'ять температурних рекордів у столиці

У четвер, 5 березня, максимальна температура у Києві піднялась до 15,3 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1998 року на півградуси. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Крім того, температура під ранок п’ятниці не опустилась нижче 5,7 градусів, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який було зафіксовано 1999 року, на 0,7 градусів.

Як повідомляло, РБК-Україна, температура повітря у Києві після полудня у вівторок, 3 березня, піднялась до 14,8 градусів тепла, таким чином попередній рекорд для цього дня 1997 року перевищено на півтора градуси.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в березні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що на 2-3 градусів вище середніх багаторічних значень.

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря в Києві протягом грудня 2019 року - січня 2020 року склала 2,0 градусів тепла, і всі три зимові місяці мали плюсові середньомісячні температури.