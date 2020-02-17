В Киеве обновлены еще два температурных рекорда

В ночь на субботу, 15 февраля, столбик термометра в Киеве не опустился ниже 2,3 градусов тепла, что на 1,4 градуса выше, чем в 1950 году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечают в обсерватории, таким образом киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений.

Кроме того, в ночь на понедельник, 17 февраля, в Киеве также оказалась самой теплой в истории. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8 градусов тепла, что на 0,1 градуса теплее чем в 1974 году.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории среднемесячная температура января 2020 года в Киеве составила 0,8 градусов тепла, что на 6,4 градусов выше климатической нормы. Нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-3 градуса мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений.