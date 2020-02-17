У Києві оновлено ще два температурні рекорди

У ніч на суботу, 15 лютого, стовпчик термометру у Києві не опустився нижче 2,3 градусів тепла, що на 1,4 градусів тепліше ніж у 1950 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначають в обсерваторії, таким чином кияни пережили найтеплішу ніч за 140 років спостережень.

Крім того, ніч на понеділок, 17 лютого, у Києві виявилась також найтеплішою. Стовпчик термометру не опустився вночі нижче 1,8 градусів тепла, що на 0,1 градусів тепліше ніж у 1974 році.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура січня 2020 року в Києві становила 0,8 градусів тепла, що на 6,4 градусів вище кліматичної норми. Цьогорічний січень посів другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших з 1881 року.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2020 року середня місячна температура в Україні очікується 0-3 градусів морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті - 0-3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень.