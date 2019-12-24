В Киеве обновлены еще два температурных рекорда

В понедельник, 23 декабря, средняя температура составляла 8,0 градусов тепла, что на 0,5 градусов выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2015 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отметили в обсерватории, по климатической норме такое значение соответствует температуре середины октября.

Кроме того, ночь на 24 декабря в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет наблюдений. Столбик термометра ночью опустился ниже 5,7 градусов, что на 0,9 градусов теплее, чем это было в 2015 году.

"Несмотря на необычайно теплую вторую половину декабря, он все же уступает по количеству температурных рекордов декабрю 2015 года, в котором их было 20", - добавили в обсерватории.

Напомним, в день Святого Николая, 19 декабря 2019 года, в Киеве обновлены три температурных рекорда.

Отметим, в среду, 18 декабря, после полудня столбик термометра поднялся до 15,2 градусов. По данным обсерватории, это значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве за 139 лет наблюдений.