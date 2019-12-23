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Накануне Нового года в Киеве установлен еще один температурный рекорд

Новости » Общество     23.12.2019 - 15:44
Накануне Нового года в Киеве установлен еще один температурный рекорд
Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Температура воздуха поднялась выше 10 градусов

В понедельник, 23 декабря 2019 года, в Киеве установлен еще один температурный рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным метеорологов, после полудня столбик термометра поднялся до 10,2 градусов тепла и повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году.

Как отметили в обсерватории, такая температура воздуха по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.

"Учитывая высокий температурный фон и прогноз Украинского гидрометцентра, существует большая вероятность превышения сегодня и среднесуточной температуры воздуха в Киеве, которая была установлена в 2015 году", - говорится в сообщении.

Напомним, в день Святого Николая, 19 декабря 2019 года, в Киеве были обновлены три температурных рекорда.

Отметим, в среду, 18 декабря, после полудня столбик термометра поднялся до 15,2 градусов. По данным обсерватории, это значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве по 139 лет наблюдений.

Температура в Киеве поднялась до рекордных 15 градусов В Киеве зафиксирован второй подряд температурный рекорд
Новости Украины температураПогодарекорд
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