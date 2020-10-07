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В Киеве обновили придомовые территории и межквартальные проезды на 620 млн грн, - Кличко

Киев, Среда 07 октября 2020 15:21
В Киеве обновили придомовые территории и межквартальные проезды на 620 млн грн, - Кличко
Фото: Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На обновление придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах города из бюджета столицы в этом году выделили 620 млн грн.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

"840 придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах столицы обновили в этом году. В 2019 году - 827 дворов. Некоторые из них не видели ремонта по 40-50 лет", - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, большую программу по ремонту дворов город начал ы прошлом году. Если в 2019-м работы осуществляли преимущественно в небольших дворах и проездах, то в этом году - в основном на территориях площадью свыше 1000 квадратных метров.

"Это - самое масштабное обновление дворов за последние десятилетия. На большинстве объектов работы уже осуществили более, чем на 90%. В Дарницком, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах работы завершили в полном объеме", - добавил Кличко.

Наибольшее количество объектов обновили в Дарницком районе - 111, в Днепровском - 106, в Деснянском районе отремонтировали 99 дворов и проездов, в Соломянском районе - 91 объект.

"Всего на обновление придомовых территорий и межквартальных проездов в этом году мы выделили 620 млн гривен. И эту программу ремонта столичных дворов и проездов продолжим и в следующем году", - подчеркнул Кличко.

Напомним, 6 октября мэр Киева Виталий Кличко открыл проезд двумя обновленными путепроводами - на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.

По словам мэра, даже в условиях экономического кризиса, которые спровоцировала пандемия коронавируса, Киеву удалось в этом году воплотить много инфраструктурных проектов.

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