У Києві оновили прибудинкові території та міжквартальні проїзди на 620 млн грн, - Кличко

Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)

На оновлення прибудинкових територій та міжквартальних проїздів в усіх районах міста з бюджету столиці цього року виділили 620 млн грн.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

"840 прибудинкових територій та міжквартальних проїздів у всіх районах столиці оновили цього року. У 2019 році - 827 дворів. Деякі з них не бачили ремонту по 40-50 років", - сказав Кличко.

За словами мера Києва, велику програму з ремонту дворів місто розпочало минулого року. Якщо у 2019-му роботи здійснювали переважно у невеликих дворах та проїздах, то цьогоріч - в основному на територіях площею понад 1000 квадратних метрів.

"Це - наймасштабніше оновлення дворів за останні десятиріччя. На більшості об’єктів роботи вже здійснили на понад 90 %. У Дарницькому, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах роботи завершили в повному обсязі", - додав Кличко.

Найбільшу кількість об'єктів оновили в Дарницькому районі - 111, у Дніпровському - 106, у Деснянському районі відремонтували 99 дворів і проїздів, в Солом'янському районі - 91 об’єкт.

"Всього на оновлення прибудинкових територій та міжквартальних проїздів цьогоріч ми виділили 620 млн гривень. І цю програму з ремонту столичних дворів та проїздів продовжимо і наступного року", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, 6 жовтня мер Києва Віталій Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами - на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.

За словами мера, навіть в умовах економічної кризи, що спричинила пандемія коронавірусу, Києву вдалося цього року втілити багато інфраструктурних проектів.