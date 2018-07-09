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Интервью

В Киеве обнародовали график отключения воды до 13 июля

НовостиОбщество    09.07.2018 - 19:40
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В пятницу, 13 июля, воды не будет на Крещатике

В Киеве в течение недели до 13 июля планируется плановое отключение водоснабжения по ряду адресов. Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала".

Для надежной работы систем водоснабжения Киевводоканал проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено холодное водоснабжение по ряду адресов", - указано в сообщении.

Также на предприятии напомнили о необходимости заранее запастись водой.

10 июля

С 09.00 до 17.00:

  • бул. Верховной рады, 17;

С 09.30 до 22.00:

  • ул. Кирилловская, 123;

С 10.00 до 08.00 11.07.2018:

  • ул. маршала Рыбалко, 1, 3, 5, 7/18, 4, 2-А;
  • ул. Черновола, 20;
  • ул. Андрющенко, 4-Б.

11 июля

С 10.00 до 19.00:

  • ул. Алма-Атинская, 52, 52-А, 54, 56, 56-А

12 июля

С 09.00 до 01.00 13.07.2018:

  • ул. Кубанская, 11;
  • ул. В. Липковского, 37-А, 35-А;

С 09.30 до 17.00:

  • ул. Иорданская, 5, 9;

С 10.00 до 19.00:

  • ул. Деловая, 9, 11, 13, 20-24;
  • ул. В. Васильковская, 84

13 июля

С 11.00 до 04.00 14.07.2018:

  • ул. Крещатик, 6, 8, 8-Б, 10, 10-Б, 12, 14, 16.

Напомним, недавно "Киевводоканал" заявил об угрозе централизованного снабжения в Украине питьевой воды через отсутствие хлора для ее обеззараживания. Впоследствии в Киевской городской государственной администрации заявили, что Киеву достаточно хлора, используемого для обеззараживания воды в столице.

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Теги публикации: водоснабжение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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