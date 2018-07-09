В Киеве обнародовали график отключения воды до 13 июля

В пятницу, 13 июля, воды не будет на Крещатике
В Киеве в течение недели до 13 июля планируется плановое отключение водоснабжения по ряду адресов. Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала".
Для надежной работы систем водоснабжения Киевводоканал проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено холодное водоснабжение по ряду адресов", - указано в сообщении.
Также на предприятии напомнили о необходимости заранее запастись водой.
С 09.00 до 17.00:
С 09.30 до 22.00:
С 10.00 до 08.00 11.07.2018:
С 10.00 до 19.00:
С 09.00 до 01.00 13.07.2018:
С 09.30 до 17.00:
С 10.00 до 19.00:
С 11.00 до 04.00 14.07.2018:
Напомним, недавно "Киевводоканал" заявил об угрозе централизованного снабжения в Украине питьевой воды через отсутствие хлора для ее обеззараживания. Впоследствии в Киевской городской государственной администрации заявили, что Киеву достаточно хлора, используемого для обеззараживания воды в столице.