Социальные страницы
Курси валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2624.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3094.58
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2624.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3094.58
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві оприлюднили графік відключення води до 13 липня

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 19:40
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У п'ятницю, 13 липня, води не буде на Хрещатику

У Києві протягом тижня до 13 липня планується планове відключення водопостачання за низкою адрес. Про це йдеться у повідомленні "Київводоканалу".

"Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим буде відключено холодне водопостачання за низкою адрес", - вказано у повідомленні.

Також на підприємстві нагадали про необхідність заздалегідь запастися водою.

10 липня

Із 09.00 до 17.00:

  • бул. Верховної ради, 17;

Із 09.30 до 22.00:

  • вул. Кирилівська, 123;

Із 10.00 до 08.00 11.07.2018:

  • вул. маршала Рибалка, 1, 3, 5, 7/18, 4, 2-А;
  • вул. Чорновола, 20;
  • вул. Андрющенка, 4-Б.

11 липня

Із 10.00 до 19.00:

  • вул. Алма-Атинська, 52, 52-А, 54, 56, 56-А

12 липня

Із 09.00 до 01.00 13.07.2018:

  • вул. Кубанська, 11;
  • вул. В. Липківського, 37-А, 35-А;

Із 09.30 до 17.00:

  • вул. Йорданська, 5, 9;

Із 10.00 до 19.00:

  • вул. Ділова, 9, 11, 13, 20-24;
  • вул. В. Васильківська, 84

13 липня

Із 11.00 до 04.00 14.07.2018:

  • вул. Хрещатик, 6, 8, 8-Б, 10, 10-Б, 12, 14, 16.

Нагадаємо, нещодавно "Київводоканал" заявив про загрозу централізованого постачання в Україні питної води через відсутність хлору для її знезараження. Згодом у Київській міській державній адміністрації заявили, що Києву достатньо хлору, який використовують для знезараження води у столиці.

В Ірландії впровадили обмеження на використання води через посуху У Києві через аварії на водопроводі відключено воду на 18 вулицях
Теги публікації: водоснабжение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся