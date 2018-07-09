У Києві оприлюднили графік відключення води до 13 липня

У п'ятницю, 13 липня, води не буде на Хрещатику

У Києві протягом тижня до 13 липня планується планове відключення водопостачання за низкою адрес. Про це йдеться у повідомленні "Київводоканалу".

"Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим буде відключено холодне водопостачання за низкою адрес", - вказано у повідомленні.

Також на підприємстві нагадали про необхідність заздалегідь запастися водою.

10 липня

Із 09.00 до 17.00:

бул. Верховної ради, 17;

Із 09.30 до 22.00:

вул. Кирилівська, 123;

Із 10.00 до 08.00 11.07.2018:

вул. маршала Рибалка, 1, 3, 5, 7/18, 4, 2-А;

вул. Чорновола, 20;

вул. Андрющенка, 4-Б.

11 липня

Із 10.00 до 19.00:

вул. Алма-Атинська, 52, 52-А, 54, 56, 56-А

12 липня

Із 09.00 до 01.00 13.07.2018:

вул. Кубанська, 11;

вул. В. Липківського, 37-А, 35-А;

Із 09.30 до 17.00:

вул. Йорданська, 5, 9;

Із 10.00 до 19.00:

вул. Ділова, 9, 11, 13, 20-24;

вул. В. Васильківська, 84

13 липня

Із 11.00 до 04.00 14.07.2018:

вул. Хрещатик, 6, 8, 8-Б, 10, 10-Б, 12, 14, 16.

Нагадаємо, нещодавно "Київводоканал" заявив про загрозу централізованого постачання в Україні питної води через відсутність хлору для її знезараження. Згодом у Київській міській державній адміністрації заявили, що Києву достатньо хлору, який використовують для знезараження води у столиці.