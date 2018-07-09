У Києві оприлюднили графік відключення води до 13 липня

У п'ятницю, 13 липня, води не буде на Хрещатику
У Києві протягом тижня до 13 липня планується планове відключення водопостачання за низкою адрес. Про це йдеться у повідомленні "Київводоканалу".
"Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим буде відключено холодне водопостачання за низкою адрес", - вказано у повідомленні.
Також на підприємстві нагадали про необхідність заздалегідь запастися водою.
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Нагадаємо, нещодавно "Київводоканал" заявив про загрозу централізованого постачання в Україні питної води через відсутність хлору для її знезараження. Згодом у Київській міській державній адміністрації заявили, що Києву достатньо хлору, який використовують для знезараження води у столиці.