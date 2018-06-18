В Киеве обнародовали график отключения воды до 22 июня

В течение четырех дней водоснабжение будут отключать на пяти улицах Киева

В Киеве до конца рабочей недели, 22 июня, продолжатся плановые отключения водоснабжения. В течение четырех дней водоснабжение будут отключать на пяти улицах столицы, говорится в сообщении "Киевводоканала".

Для надежной работы систем водоснабжения Киевводоканал проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по ряду адресов. Благодарим за понимание и просим прощения за временные неудобства. Напоминаем о необходимости заранее запастись водой", - указано в сообщении.

19 июня

с 10.00 до 24.00 - просп. Науки, 49-Б (гаражный кооператив), 51 (автозаправка), 53 (ДЭУ)

с 23.00 до 07.00 20 июня - ул. акад. Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 10-А, 10-Б (жил. дом), 8-А (дет. сад)

20 июня

с 10.00 до 19.00 - просп. Победы, 9-Б (пиццерия)

с 10.00 до 23.00 - вул. Большая Васильковская, 74, 76, 76-Б, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94 (жил. дом), 78 (школа)

21 июня

с 10.00 до 17.00 - вул. Большая Васильковская, 69 (ГП "УкрГАГП")

с 10.00 до 23.00 - ул. Метрологическая, 12 (НИИ)

22 июня

с 10.00 до 24.00 - просп. Науки, 43, 54-Б (жил. дом)

ул. Лысогорская, 4 (институт).

Напомним, в Киеве на всех муниципальных пляжах, подготовленных к летнему сезону, купаться временно не рекомендуется.