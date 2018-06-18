Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве обнародовали график отключения воды до 22 июня

НовостиОбщество    18.06.2018 - 18:26
Иллюстративное фото (twitter.com-NaftogazUK)
Иллюстративное фото (twitter.com-NaftogazUK)

В течение четырех дней водоснабжение будут отключать на пяти улицах Киева

В Киеве до конца рабочей недели, 22 июня, продолжатся плановые отключения водоснабжения. В течение четырех дней водоснабжение будут отключать на пяти улицах столицы, говорится в сообщении "Киевводоканала".

Для надежной работы систем водоснабжения Киевводоканал проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по ряду адресов. Благодарим за понимание и просим прощения за временные неудобства. Напоминаем о необходимости заранее запастись водой", - указано в сообщении.

19 июня

  • с 10.00 до 24.00 - просп. Науки, 49-Б (гаражный кооператив), 51 (автозаправка), 53 (ДЭУ)
  • с 23.00 до 07.00 20 июня - ул. акад. Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 10-А, 10-Б (жил. дом), 8-А (дет. сад)

20 июня

  • с 10.00 до 19.00 - просп. Победы, 9-Б (пиццерия)
  • с 10.00 до 23.00 - вул. Большая Васильковская, 74, 76, 76-Б, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94 (жил. дом), 78 (школа)

21 июня

  • с 10.00 до 17.00 - вул. Большая Васильковская, 69 (ГП "УкрГАГП")
  • с 10.00 до 23.00 - ул. Метрологическая, 12 (НИИ)

22 июня

  • с 10.00 до 24.00 - просп. Науки, 43, 54-Б (жил. дом)
  • ул. Лысогорская, 4 (институт).

Напомним, в Киеве на всех муниципальных пляжах, подготовленных к летнему сезону, купаться временно не рекомендуется.

В Оболонском районе Киева проведут плановое профилактическое промывание сетей На Донбассе приостановлена подача воды в Авдеевку и два села
Теги публикации: водоснабжение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь