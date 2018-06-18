В Киеве обнародовали график отключения воды до 22 июня

В течение четырех дней водоснабжение будут отключать на пяти улицах Киева
В Киеве до конца рабочей недели, 22 июня, продолжатся плановые отключения водоснабжения. В течение четырех дней водоснабжение будут отключать на пяти улицах столицы, говорится в сообщении "Киевводоканала".
Для надежной работы систем водоснабжения Киевводоканал проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по ряду адресов. Благодарим за понимание и просим прощения за временные неудобства. Напоминаем о необходимости заранее запастись водой", - указано в сообщении.
Напомним, в Киеве на всех муниципальных пляжах, подготовленных к летнему сезону, купаться временно не рекомендуется.