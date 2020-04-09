В Киеве и области на выходных прогнозируют сильные заморозки

Погода в Киеве и Киевской области 11 и 12 апреля ночью ожидается с заморозками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в субботу, 11 апреля, в Киеве ожидается от 0 до -2 мороза ночью (желтый уровень опасности). В воскресенье 12 апреля прогнозируют сильные заморозки - температура воздуха упадет до -2 мороза (оранжевый уровень опасности).

"По области ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5° (I уровень опасности - желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки 0-5°(II уровень опасности - оранжевый)", - сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что погода в Украине сильно испортится уже с 10 апреля. Вместе с атмосферным фронтом, который коснется западных и северных областей Украины, в страну придет сильное похолодание до минусовых значений, в некоторых областях ожидается дождь с мокрым снегом, местами даже грозы со снегом и дождем.

Также РБК-Украина писало, что начало 2020 года в Киеве оказалось самым теплым за историю наблюдений. Средняя температура воздуха в Киеве за январь-март 2020 года составляла 3,3 градусов тепла - на 6,4 градуса выше нормы.