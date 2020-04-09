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Тепло до +22: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     09.04.2020 - 08:00
Тепло до +22: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня даже ночью будет тепло

Погода в Украине 9 апреля теплая и солнечная, температура воздуха поднялась до +22. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе страны сегодня тело и солнечно, днем +17+22, а ночью +1+5. В восточных областях тоже тепло, днем +14+16, а ночью +1+5. На севере страны температура воздуха днем составит +14+18, а ночью +2+6. В центре страны днем +14+19, а ночью +3+6. На юге страны +15+19, а ночью +3+9.

Тепло до +22: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тепло и солнечно. Температура воздуха днем составит +17+19, а ночью +4+6.

Тепло до +22: прогноз погоды на сегодня

Напомним, вчера сообщалось о заморозках ночью. Вчера в Украине днем было сухо и солнечно, температура воздуха днем составила +17+20. В западных областях ночью было тепло, а в восточных областях - холодно.

Вместе с тем, погода в Украине сильно испортится уже на следующей неделе. В страну придет сильное похолодание до минусовых значений, в некоторых областях ожидается дождь с мокрым снегом, местами даже грозы со снегом и дождем.

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