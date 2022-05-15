В Киеве и области с сегодняшнего дня меняется время комендантского часа

В Киеве и области с воскресенья, 15 мая, сокращается продолжительность комендантского часа. Теперь он будет начинаться не с 22:00, а с 23:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

Как в самой столице, так и на территории области, комендантский час будет длиться до 5:00 утра (как и было).

Кроме того, с завтрашнего дня, понедельника 16 мая, в Киеве будет дольше работать общественный транспорт:

с начала следующей недели метрополитен будет открыт для пассажиров с 06:00 до 22:00,

будет открыт для пассажиров с 06:00 до 22:00, а время работы наземного общественного транспорта - с 06:00 до 22:30.

Мэр также призвал жителей столицы соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, так как угроза ракетных ударов по Киеву остается.