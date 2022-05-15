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В Киеве и области с сегодняшнего дня меняется время комендантского часа

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Киев, Воскресенье 15 мая 2022 08:03
В Киеве и области с сегодняшнего дня меняется время комендантского часа Фото: в Киеве сокращается время комендантского часа (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и области с воскресенья, 15 мая, сокращается продолжительность комендантского часа. Теперь он будет начинаться не с 22:00, а с 23:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Как в самой столице, так и на территории области, комендантский час будет длиться до 5:00 утра (как и было).

Кроме того, с завтрашнего дня, понедельника 16 мая, в Киеве будет дольше работать общественный транспорт:

  • с начала следующей недели метрополитен будет открыт для пассажиров с 06:00 до 22:00,
  • а время работы наземного общественного транспорта - с 06:00 до 22:30.

Мэр также призвал жителей столицы соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, так как угроза ракетных ударов по Киеву остается.

Ранее Виталий Кличко отметил, что Киев остается "главной целью" РФ, и атаки на столицу Украины возможны в любую секунду.

Также мы писали о том, что украинцев хотят штрафовать за нарушение комендантского часа.

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