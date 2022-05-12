Киев остается "главной целью" России. Атаки возможны в любую секунду, - Кличко

Россия не отказалась от намерений захватить Киев, и столица Украины остается ее основной целью. Так, вражеские атаки на город могут возобновиться в любой момент.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий CNN .

В этом контексте градоначальник предостерег жителей столицы, которые планируют возвращаться, и призвал к осторожности, так как власти не могут гарантировать безопасность, пока в Украине продолжается война.

Кличко не сомневается, что Киев по-прежнему является "главной целью" РФ. Мэр отметил, что российские атаки могут произойти "в любую секунду".

Также Кличко рассказал, что обеспокоен возможностью применения президентом РФ Владимиром Путиным тактического ядерного оружия против Киева.

"Безопасность сейчас является главным приоритетом… Да, конечно, мы беспокоимся и надеемся, что наши воины защитят нас, но риск все равно есть, и без наших партнеров, без США и европейских стран мы не выживем", - высказался мэр столицы.