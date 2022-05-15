У Києві та області відсьогодні змінюється час комендантської години
У Києві та області з неділі, 15 травня, скорочується тривалість комендантської години. Тепер вона буде починатися не з 22:00, а з 23:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка у Telegram.
Як у самій столиці, так і на території області, комендантська година триватиме до 5:00 ранку (як і було).
Крім того, відзавтра, з понеділка 16 травня, в Києві буде довше працювати громадський транспорт:
- з початку наступного тижня метрополітен буде відкритий для пасажирів з 06:00 до 22:00,
- а час роботи наземний громадського транспорту - з 06:00 до 22:30.
Мер також закликав жителів столиці дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, позаяк загроза ракетних ударів по Києву залишається.
Раніше Віталій Кличко зазначив, що Київ залишається "головною ціллю" РФ, і атаки на столицю України можливі в будь-яку секунду.
Також ми писали про те, що українців хочуть штрафувати за порушення комендантської години.
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