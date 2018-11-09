В Киеве и области сегодня туман и плохая видимость на дорогах

Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)

Ожидается видимость до 200-500 м

В Киеве и Киевской области сегодня утром, 9 ноября, туман, видимость до 200-500 метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как отмечается, по данным Укргидрометцентра, утром 9 ноября по Киеву и Киевской области туман, видимость 200-500 м.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Отметим, что 9 ноября 2018 на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем от +7 до +13.

В столице Украины 9 ноября без осадков, днем от +7 до +9, ночью от -1 до +1. Ветер южный, 3-8 м/сек.

Как писал Styler, в Украине продолжается похолодание, и первые ночные заморозки прогнозируют на субботу, 10 ноября.

"Затем с 22 по 27 ноября ожидается серьезное снижение температуры: до 5-11 градусов мороза ночью. Но с 28 по 30 ноября снова придет потепление", - рассказал синоптик Леонид Горбань.

Дожди и мокрый снег ожидаются с 14 по 16 ноября и с 26 по 29 ноября.