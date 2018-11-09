В Києві та області сьогодні туман та погана видимість на дорогах

Фото: туман у Києві (РБК-Україна)

Очікується видимість до 200-500 м

В Києві та Київській області сьогодні вранці, 9 листопада, туман, видимість до 200-500 метрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як зазначається, за даними Укргідрометцентру, вранці 9 листопада по Києву та Київській області туман, видимість 200-500 м.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Зазначимо, 9 листопада 2018 на території України опадів не очікується, температура повітря вдень від +7 до +13.

У столиці України 9 листопада без опадів, вдень від +7 до +9, вночі від -1 до +1. Вітер південний, 3-8 м/сек.

Як писав Styler, в Україні триває похолодання, і перші нічні заморозки прогнозують на суботу, 10 листопада.

"Потім з 22 по 27 листопада очікується серйозне зниження температури: до 5-11 градусів морозу вночі. Але з 28 по 30 листопада знову прийде потепління", - розповів синоптик Леонід Горбань.

Дощі та мокрий сніг очікуються з 14 по 16 листопада та з 26 по 29 листопада.