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В Києві та області сьогодні туман та погана видимість на дорогах

Новини » Суспільство    09.11.2018 - 08:55
Фото: туман у Києві (РБК-Україна)
Фото: туман у Києві (РБК-Україна)

Очікується видимість до 200-500 м

В Києві та Київській області сьогодні вранці, 9 листопада, туман, видимість до 200-500 метрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як зазначається, за даними Укргідрометцентру, вранці 9 листопада по Києву та Київській області туман, видимість 200-500 м.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Зазначимо, 9 листопада 2018 на території України опадів не очікується, температура повітря вдень від +7 до +13.

У столиці України 9 листопада без опадів, вдень від +7 до +9, вночі від -1 до +1. Вітер південний, 3-8 м/сек.

Як писав Styler, в Україні триває похолодання, і перші нічні заморозки прогнозують на суботу, 10 листопада.

"Потім з 22 по 27 листопада очікується серйозне зниження температури: до 5-11 градусів морозу вночі. Але з 28 по 30 листопада знову прийде потепління", - розповів синоптик Леонід Горбань.

Дощі та мокрий сніг очікуються з 14 по 16 листопада та з 26 по 29 листопада.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +18 На дорогах Києва утворилися затори
Новини України КиївГідрометцентрКиївТуманплохая видимость
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