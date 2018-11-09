Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +18

Фото: в Україні сьогодні без опадів (РБК-Україна)

У Києві до +9, опадів не очікується

Погода на сьогодні: 9 листопада 2018 на території України опадів не очікується, температура повітря вдень від +7 до +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +9 до +13, вночі від 0 до +4. На півночі теж без опадів, вдень від +7 до +10, вночі від -2 до +1.

В центральній частині вдень від +8 до +11, вночі від -2 до 0. На сході сухо, вдень від +7 до +11, вночі від -2 до +1. На півдні теж сухо, температура вдень від +10 до +13, вночі від 0 до +5.

У Криму вдень від +12 до +14, вночі від +4 до +6, без опадів.

Фото: прогноз погоди на 7 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 9 листопада без опадів, вдень від +7 до +9, вночі від -1 до +1. Вітер південний, 3-8 м/сек.