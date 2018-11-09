ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +18

Новини » Суспільство    09.11.2018 - 08:00
Фото: в Україні сьогодні без опадів (РБК-Україна)
Фото: в Україні сьогодні без опадів (РБК-Україна)

У Києві до +9, опадів не очікується

Погода на сьогодні: 9 листопада 2018 на території України опадів не очікується, температура повітря вдень від +7 до +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +9 до +13, вночі від 0 до +4. На півночі теж без опадів, вдень від +7 до +10, вночі від -2 до +1.

В центральній частині вдень від +8 до +11, вночі від -2 до 0. На сході сухо, вдень від +7 до +11, вночі від -2 до +1. На півдні теж сухо, температура вдень від +10 до +13, вночі від 0 до +5.

У Криму вдень від +12 до +14, вночі від +4 до +6, без опадів.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +18Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +18Фото: прогноз погоди на 7 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 9 листопада без опадів, вдень від +7 до +9, вночі від -1 до +1. Вітер південний, 3-8 м/сек.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +15 У Києві сьогодні туман та погана видимість на дорогах
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся