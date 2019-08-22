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В Киеве и области ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Новости » Общество    22.08.2019 - 08:29
В Киеве и области ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В столице прогнозируется опасность 4 класса

В четверг, 22 августа, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным синоптиков, сегодня в Киевской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, который достигнет 5-го класса.

Кроме того, высокий уровень опасности ожидается также и в Киеве. В столице уровень пожарной опасности будет держаться на уровне 4-го класса.

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из Канарских островов произошел масштабный лесной пожар. Огнем охвачено до 6 тысяч гектаров площади острова Гран-Канария. Из-за пожаров уже эвакуированы около 9 тысяч человек.

РБК-Украина писало, что масштабные лесные пожары охватили запад и юг Турции. В частности, пожары наблюдаются в районах Милас и Бодрум на юге страны и районах Урла и Карабаглар на западе страны. Возле Бодрума эвакуируют жителей домов, расположенных возле леса.

Как писало РБК-Украина, 18 августа два неконтролируемые лесные пожары возникли на Кипре в районе Пафос. Тушить огонь спасателям мешал сильный едкий дым. Из-за серьезности пожара Департамент лесного хозяйства объявил о состоянии чрезвычайной ситуации.

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Новости Украины пожарная опасностьГСЧС
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