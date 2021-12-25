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В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 25 декабря в Киеве и области синоптики объявили штормовое предупреждение. Непогода продлится в течение дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час с сохранением до конца дня 25 декабря порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В свою очередь спасатели призывают граждан: держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

Отметим, что в Украине синоптики также предупреждают о метели и снеголавинной опасности. Непогода ожидается в западных регионах.

Напомним, сегодня, 25 декабря почти всю территорию Украины охватит мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до + 3 градусов.

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ГидрометцентрПогода в УкраинеШтормовое предупреждение