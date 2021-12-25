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Мокрый снег с дождем, а днем плюсовая температура: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Суббота 25 декабря 2021 07:00
Мокрый снег с дождем, а днем плюсовая температура: прогноз погоды на сегодня Фото: 25 декабря продолжится потепление и будет идти мокрый снег с дождем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 25 декабря почти всю территорию Украины охватит мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до + 3 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях днем столбики термометра покажут 0 +4 градуса, а ночью от -2 до +2. В течение суток будет идти мокрый снег с дождем.

На севере страны температура воздуха днем составит 0 +2 градуса, ночью -4 +1. Также ожидается мокрый снег с дождем.

В восточных областях синоптики днем прогнозируют -1 +1 градуса, а ночью -9 -1. Ночью будет идти снег, а днем он будет сопровождаться дождем.

На юге страны днем +5 +9 градусов, ночью температура опустится до -1 +3. Мокрый снег будет идти ночью, а днем без существенных осадков.

В центральных областях столбики термометра днем покажут +1 +3, а ночью снизятся до -3 0 градусов.

Мокрый снег с дождем, а днем плюсовая температура: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице в течение суток будет идти мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем составит 0 +2 градуса, ночью -1 -3.

Мокрый снег с дождем, а днем плюсовая температура: прогноз погоды на сегодня

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