Метель и сход лавин. Синоптики предупреждают об опасности: где именно
Фото: 25 декабря ожидаются метели и сход лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Сегодня, 25 декабря в Украине синоптики предупреждают о метели и снеголавинной опасности. Непогода ожидается в западных регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В частности, сегодня в Карпатах значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель (и 1 уровень опасности, желтый).
По данным синоптиков, в связи со снегопадами и метелями, 25-26 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской, в высокогорье Закарпатской областей и 26 декабря в горах Черновицкой области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, сегодня, 25 декабря почти всю территорию Украины охватит мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до + 3 градусов.