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Метель и сход лавин. Синоптики предупреждают об опасности: где именно

Новина українською →
Украина, Суббота 25 декабря 2021 08:28
Метель и сход лавин. Синоптики предупреждают об опасности: где именно Фото: 25 декабря ожидаются метели и сход лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 25 декабря в Украине синоптики предупреждают о метели и снеголавинной опасности. Непогода ожидается в западных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, сегодня в Карпатах значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель (и 1 уровень опасности, желтый).

По данным синоптиков, в связи со снегопадами и метелями, 25-26 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской, в высокогорье Закарпатской областей и 26 декабря в горах Черновицкой области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, сегодня, 25 декабря почти всю территорию Украины охватит мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до + 3 градусов.

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