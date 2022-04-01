В Киеве и области с начала войны обезвредили около 10 тысяч боеприпасов

"В течение марта на территории Киева и Киевской области… изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов разного вида", - написал в Facebook Клименко.

По его словам, среди обезвреженных боеприпасов неразорвавшиеся тактические ракеты, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды и гранаты. Их уничтожают в специально отведенных местах.

"В одном из районов столицы обнаружили и обезвредили дрон-камикадзе оккупантов, который был в боевой готовности. Взрывотехники полиции вывели опасный аппарат из строя, изъяв боевые части", - добавил глава Нацполиции.

В полиции призвали украинцев не приближаться к подозрительным предметам, и не пытаться самостоятельно их перенести или разобрать. В случае их обнаружения необходимо сообщить в полицию или Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.