UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и области с начала войны обезвредили около 10 тысяч боеприпасов

Фото: в Киеве и области за месяц утилизировали около 10 тысяч боеприпасов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве и области в течение марта обнаружили и обезвредили около 10 тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Среди них ракеты, авиабомбы, артиллерийские снаряды и гранаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

"В течение марта на территории Киева и Киевской области… изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов разного вида", - написал в Facebook Клименко.

По его словам, среди обезвреженных боеприпасов неразорвавшиеся тактические ракеты, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды и гранаты. Их уничтожают в специально отведенных местах.

"В одном из районов столицы обнаружили и обезвредили дрон-камикадзе оккупантов, который был в боевой готовности. Взрывотехники полиции вывели опасный аппарат из строя, изъяв боевые части", - добавил глава Нацполиции.

В полиции призвали украинцев не приближаться к подозрительным предметам, и не пытаться самостоятельно их перенести или разобрать. В случае их обнаружения необходимо сообщить в полицию или Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, Вооруженные силы Украины продолжают проводить успешные атаки к востоку и северо-востоку от Киева. Освобождены несколько населенных пунктов в области.

Война России против Украины идет 37-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьВойна России против УкраиныВторжение России в Украину