В Киеве и области чувствуется запах гари: что известно

"В Киеве ничего не горит, что могло бы вызвать такой смог. Управление ГСЧС в Киевской области также пока не может назвать причину этого смога. Планируем поднять дрон, если получим разрешение, чтобы установить причину смога", - подчеркнула пресс-секретарь.

Автоматическая система мониторинга состояния воздуха в Киеве также фиксирует сильное загрязнение. Индекс качества воздуха (CAQI) в столице варьируется от плохого до очень плохого со значениями от 59 до 83 пунктов.

По словам очевидцев, запах гари постепенно распространяется с севера области и накрывает Киев.

Обновлено (18:26)

По информации КГГА, в Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа. Киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице. На месте работает экипаж ГУ ГСЧС Украины.