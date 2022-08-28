UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и области чувствуется запах гари: что известно

Фото: в Киеве и области чувствуется сильный запах гари (Ирина Гамерская, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и области чувствуется устойчивый запах гари. Сотрудники ГСЧС работают над выяснением причины сильного задымления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС в Киеве Светланы Водолаги.

"В Киеве ничего не горит, что могло бы вызвать такой смог. Управление ГСЧС в Киевской области также пока не может назвать причину этого смога. Планируем поднять дрон, если получим разрешение, чтобы установить причину смога", - подчеркнула пресс-секретарь.

Автоматическая система мониторинга состояния воздуха в Киеве также фиксирует сильное загрязнение. Индекс качества воздуха (CAQI) в столице варьируется от плохого до очень плохого со значениями от 59 до 83 пунктов.

По словам очевидцев, запах гари постепенно распространяется с севера области и накрывает Киев.

Обновлено (18:26)

По информации КГГА, в Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа. Киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице. На месте работает экипаж ГУ ГСЧС Украины.

Ранее мы писали, что 22 августа смог накрыл Киев. Его причиной стал перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности.

Помимо Киева и Николаева, 23 августа сильное задымление было замечено и в Одессе. Его принес воздушный поток из пустыни Средней Азии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев