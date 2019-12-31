В Киеве на Новый год силовики будут патрулировать в усиленном режиме

В новогоднюю ночь силовики в Киеве будут патрулировать в усиленном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Киевлян и гостей столицы призывают быть бдительными и внимательными, не нарушать правопорядок.

"Работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины заботятся о безопасности киевлян и гостей столицы в местах массовых празднований. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и внимательными, не нарушать правопорядок, соблюдать нормы действующего законодательства и, в случае необходимости, немедленно обращаться в ближайший полицейский или звонить по спецлинии 102", - говорится в сообщении.

Напомним, в столице метро в ночь с 31 декабря на 1 января 2020-го будет работать на 3 часа дольше. Отметим также, что 31 декабря поздно вечером могут временно закрыть станцию метро "Золотые ворота" на время празднований на Софиевской площади.

Также РБК-Украина писало, что погода в Украине в последний день 2019 года отметится мокрым снегом и дождем на большинстве территории страны. В Киеве стоит ждать мокрого снега с дождем, днем до +4.