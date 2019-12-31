У Києві на Новий рік силовики патрулюватимуть у посиленому режимі

У новорічну ніч силовики в Києві будуть патрулювати в посиленому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Киян і гостей столиці закликають бути пильними та уважними, не порушувати правопорядок.

"Працівники структурних підрозділів столичної поліції і військовослужбовці Національної гвардії України дбають про безпеку киян і гостей столиці в місцях масових святкувань. Правоохоронці закликають громадян бути пильними і уважними, не порушувати правопорядок, дотримуватися норм чинного законодавства та, в разі потреби, негайно звертатися в найближчу поліцейську або дзвонити по спецлінії 102 ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в столиці метро в ніч з 31 грудня на 1 січня 2020 го буде працювати на 3 години довше. Відзначимо також, що 31 грудня пізно ввечері можуть тимчасово закрити станцію метро "Золоті ворота" на час святкувань на Софіївській площі.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні в останній день 2019 року відзначиться мокрим снігом і дощем на більшості території країни. У Києві варто чекати мокрого снігу з дощем, вдень до +4.