В Киеве ночью сгорели три автомобиля, были слышны взрывы

Фото: тушение пожара в Киеве (kyiv.dsns.gov.ua)

В Киеве в ночь на 24 сентября произошел пожар в Дарницком районе. Полностью сгорели два автомобиля, еще один обгорел.

Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Дарницкого района Киева.

Что стало причиной пожара пока неизвестно, проводятся экспертизы.

При этом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар произошел на улице Николая Хвылевого, 3, около 4 утра. Тушение усложнялось тем, что габаритный пожарный автомобиль не мог оперативно добраться до места пожара из-за припаркованных автомобилей.

"Спасателям пришлось тратить драгоценное время для дополнительного прокладки магистральных линий, чтобы подать огнетушащего вещества для тушения пожара", - сообщили в ГСЧС.

Пожар был ликвидирован в 4:23.

"В результате пожара легковые автомобили "Volkswagen Passat" и "Kia RIO" сгорели полностью. В авто "Ford Kuga" огнем поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие, а также частично салон", - добавили спасатели.

Пострадавших в результате пожара нет.

Фото: тушение пожара в Киеве (kyiv.dsns.gov.ua)

В то же время по словам очевидцев во время пожара были слышны взрывы.

Прям якесь вогняне пекло було сьогодні вночі на Миколи Хвильового, 3, де горіло одразу три запарковані автівки. На жаль, всі три вигоріли вщент. Опубліковано Киев Оперативный Середа, 23 вересня 2020 р.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине за текущий год жертвами пожаров стал более тысячи человек.

Также сообщалось, что днями в Дарницком районе столицы вспыхнул пожар на свалке из-за чего в части Киева наблюдалось сильное задымление. Пожар удалось ликвидировать спустя три дня.