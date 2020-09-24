У Києві вночі згоріли три автомобілі, що були чутні вибухи

Фото: гасіння пожежі в Києві (kyiv.dsns.gov.ua)

У Києві в ніч на 24 вересня сталася пожежа в Дарницькому районі. Повністю згоріли два автомобілі, ще один - обгорів.

Про це РБК-Україна повідомили в поліції Дарницького району Києва.

Що стало причиною пожежі поки невідомо, проводяться експертизи.

При цьому в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа сталася на вулиці Миколи Хвильового, 3, близько 4 ранку. Гасіння ускладнювалося тим, що габаритний пожежний автомобіль не міг оперативно дістатися до місця пожежі з-за припаркованих автомобілів.

"Рятувальникам довелося витрачати дорогоцінний час для додаткового прокладки магістральних ліній, щоб подати вогнегасної речовини для гасіння пожежі", - повідомили в ДСНС.

Пожежу було ліквідовано о 4:23.

"В результаті пожежі легкові автомобілі "Volkswagen Passat" та "Kia RIO" згоріли повністю. В авто "Ford Kuga" вогнем пошкоджено моторний відсік, лакофарбне покриття, а також частково салон", - додали рятувальники.

Постраждалих в результаті пожежі немає.

Фото: гасіння пожежі в Києві (kyiv.dsns.gov.ua)

У той же час, за словами очевидців, під час пожежі були чутні вибухи.

Прям якесь вогняне пекло було сьогодні вночі на Миколи Хвильового, 3, де горіло одразу три запарковані автівки. На жаль, всі три вигоріли вщент. Опубліковано Київ Оперативний Середа, 23 вересня 2020 р.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за поточний рік жертвами пожеж став більше тисячі осіб.

Також повідомлялося, що днями в Дарницькому районі столиці спалахнув пожежу на звалищі з-за чого в частині Києва спостерігалося сильне задимлення. Пожежу вдалося ліквідувати через три дні.