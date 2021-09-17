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В Киеве ночью ожидаются значительные дожди

Автор: Валерия Полищук

В ночь на субботу, 18 сентября, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о значительных дождях в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Ночью 18 сентября в столице ожидается значительный дождь", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что синоптики объявили первый уровень опасности.

В КГГА добавили, что во всех районах Киева гидрослужбы усилили работу. В частности, они очищают коллекторы ливневой канализации, дождеприемные колодцы и решетки водостоков, а также ремонтируют смотровые колодцы.

"К началу осадков гидрослужбы с техникой выедут на места возможных подтоплений. По таким локациями усилен мониторинг", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украину идет резкое похолодание до +8 днем.

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