В Киеве ночью ожидаются значительные дожди

"Ночью 18 сентября в столице ожидается значительный дождь", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что синоптики объявили первый уровень опасности.

В КГГА добавили, что во всех районах Киева гидрослужбы усилили работу. В частности, они очищают коллекторы ливневой канализации, дождеприемные колодцы и решетки водостоков, а также ремонтируют смотровые колодцы.

"К началу осадков гидрослужбы с техникой выедут на места возможных подтоплений. По таким локациями усилен мониторинг", - говорится в сообщении.