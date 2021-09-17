RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві вночі очікуються значні дощі

Автор: Валерія Поліщук

У ніч на суботу, 18 вересня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про значні дощі в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Вночі 18 вересня в столиці очікується значний дощ", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У КМДА додали, що у всіх районах Києва гідрослужби посилили роботу. Зокрема, вони очищають колектори зливової каналізації, дощоприймальні колодязі та решітки водостоків, а також ремонтують оглядові колодязі.

"До початку опадів гідрослужби з технікою виїдуть на місця можливих підтоплень. За такими локаціями посилено моніторинг", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, в Україну йде різке похолодання до + 8 вдень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в КиєвіПогода в Україні