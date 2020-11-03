В Киеве ночью ожидается сильный туман

Во вторник, 4 ноября, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Ночью и в течение утра в столице ожидается сильный туман.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что видимость на дорогах составит от 200 до 500 метров. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Водителям в таких условиях рекомендуется снизить скорость движения и избегать резких маневров на дороге.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию.

Напомним, сегодня на западе, востоке и юге Украины ожидаются дожди, в других регионах - переменная облачность. Температура воздуха поднимется до +14 градусов.

Кроме того, в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.