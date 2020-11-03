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Дожди на западе, востоке и юге: прогноз погоды на сегодня

Украина, Вторник 03 ноября 2020 08:00
Дожди на западе, востоке и юге: прогноз погоды на сегодня
Фото: дождь в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 3 ноября, дожди будут наблюдаться в западных, восточных и южных регионах, а во всех остальных областях ожидается переменная облачность. Температура воздуха в Украине будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня накроют всю западную территорию Украины, а также Харьковскую, Луганскую, Донецкую области и Крым.

В западных областях температура воздуха ожидается от +9 до +14, а ночью она опустится до +5 +7 градусов тепла.

В центральных и северных областях температура днем составит от +9 до +12, а ночью от +4 +7 тепла.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +12. Ночью столбики термометров будут в пределах +5 +7 градусов.

Дожди на западе, востоке и юге: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Температура днем будет в пределах +9 +12, а ночью она опустится до +3 +7 тепла.

Дожди на западе, востоке и юге: прогноз погоды на сегодня

Напомним, сегодня в в Карпатах мокрый снег, а температура воздуха в горах опустится до 0.

Также в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.

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