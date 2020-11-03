У Києві вночі очікується сильний туман

У вівторок, 4 листопада, в Києві очікується погіршення погодних умов. Вночі та протягом ранку в столиці очікується сильний туман.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Наголошується, що видимість на дорогах становитиме від 200 до 500 метрів. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Водіям в таких умовах рекомендується знизити швидкість руху і уникати різких маневрів на дорозі.

Крім того, фахівці рекомендують під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію.

Нагадаємо, сьогодні на заході, сході і півдні України очікуються дощі, в інших регіонах - мінлива хмарність. Температура повітря підніметься до +14 градусів.

Крім того, в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.