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В Киеве ночью в отделении банка прогремел взрыв

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 06:13
В Киеве ночью в отделении банка прогремел взрыв
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате взрыва пострадавших нет

В Киеве на проспекте Маяковского, 26 ночью подорвали отделение "Таскомбанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Сообщается, что здание получило достаточно серьезные повреждения. Правохранители прибыли на место происшествия, выясняют обстоятельства случившегося.

В результате взрыва никто не пострадал. Взрыв произошел около двух часов ночи, однако заметили повреждения через несколько часом.

Целью злоумышленников, скорее всего был банкомат, однако сейф остался целым.

На Маяковского взорвали отделение ТАСКОМБАН

Опубліковано Информатор Киев Неділя, 23 лютого 2020 р.

РБК-Украина писало, что ранее в Запорожье неизвестные подорвали банкомат и фасад филиала одного из банков в Днепровском районе города. Подрыв банкомата произошел около трех часов ночи 18 февраля по улице Бородинской.

Ранее сообщалось, что в Николаеве ночью воскресенья, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен.

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