У Києві вночі у відділенні банку прогримів вибух

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті вибуху потерпілих немає

У Києві на проспекті Маяковського, 26 вночі підірвали відділення "Таскомбанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Повідомляється, що будівля отримала досить серйозні пошкодження. Правоохоронці прибули на місце події, з'ясовують обставини події.

В результаті вибуху ніхто не постраждав. Вибух стався близько другої години ночі, однак помітили пошкодження через кілька годин.

Метою зловмисників, швидше за все був банкомат, однак сейф залишився цілим.

На Маяковського підірвали відділення ТАСКОМБАН Опубліковано Інформатор Київ Неділя, 23 лютого 2020 р.

РБК-Україна писало, що раніше в Запоріжжі невідомі підірвали банкомат і фасад філії одного з банків у Дніпровському районі міста. Підрив банкомату стався близько третьої години ночі 18 лютого по вулиці Бородинської.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві вночі неділі, 16 лютого, невідомі зловмисники проникли у відділення банку, підірвали банкомат і викрали з нього більше чверті мільйона гривень.