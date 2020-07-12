В Киеве ночью горела свалка

Тушение осложняло отсутствие на территории водоснабжения
В Дарницком районе Киева произошел пожар на свалке. К ликвидации огня присоединились две единицы спасательной техники и 11 человек личного состава.
Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС.
Информация о пожаре на свалке, неподалеку от пересечения улиц Коллекторная и Ревуцкого, поступила 11 июля в 20:20. Уже в 22:00 пожар был локализован, а в 00:07 - полностью ликвидирован.
Кроме того, ситуацию осложняло отсутствие на территории водоснабжения. Поэтому пожарные проложили дополнительные рукавные линии к ближайшему озеру, чтобы провести забор воды.
Погибших и пострадавших нет. Причиной возникновения пожара будут заниматься правоохранители.
Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Луганской области загорелся полигон твердых бытовых отходов в Северодонецке.
Также РБК-Украина писало, что пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов Фастовского района.