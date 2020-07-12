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В Киеве ночью горела свалка

Автор: Артур Родивилов

Тушение осложняло отсутствие на территории водоснабжения

В Дарницком районе Киева произошел пожар на свалке. К ликвидации огня присоединились две единицы спасательной техники и 11 человек личного состава.

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Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС.

Информация о пожаре на свалке, неподалеку от пересечения улиц Коллекторная и Ревуцкого, поступила 11 июля в 20:20. Уже в 22:00 пожар был локализован, а в 00:07 - полностью ликвидирован.

Спасатели сообщили о сложности тушения огня. Мусор был свален в яму, и в некоторых местах его наслоения достигали 10 метров. Именно поэтому спасатели еще тщательно заливали водой очаги тления, которые были снизу.

Кроме того, ситуацию осложняло отсутствие на территории водоснабжения. Поэтому пожарные проложили дополнительные рукавные линии к ближайшему озеру, чтобы провести забор воды.

Погибших и пострадавших нет. Причиной возникновения пожара будут заниматься правоохранители.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Луганской области загорелся полигон твердых бытовых отходов в Северодонецке.

Также РБК-Украина писало, что пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов Фастовского района.

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