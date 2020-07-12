У Києві вночі горіло сміттєзвалище

Фото: ліквідація вогню на звалищі (facebook.com/DSNSKyiv)

Гасіння ускладнювала відсутність на території водопостачання

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа на звалищі. До ліквідації вогню приєдналися дві одиниці рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС.

Інформація про пожежу на звалищі, неподалік від перетину вулиць Колекторна та Ревуцького, надійшла 11 липня о 20:20. Вже о 22:00 пожежу було локалізовано, а о 00:07 - повністю ліквідовано.

Рятувальники повідомили про складність гасіння вогню. Сміття було повалено в яму, і в деяких місцях його нашарування сягали 10 метрів. Саме тому рятувальники ретельно заливали водою осередки тління, які були знизу.