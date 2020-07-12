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У Києві вночі горіло сміттєзвалище

Київ, Неділя 12 липня 2020 07:23
У Києві вночі горіло сміттєзвалище
Фото: ліквідація вогню на звалищі (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Артур Родивилов

Гасіння ускладнювала відсутність на території водопостачання

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа на звалищі. До ліквідації вогню приєдналися дві одиниці рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС.

Інформація про пожежу на звалищі, неподалік від перетину вулиць Колекторна та Ревуцького, надійшла 11 липня о 20:20. Вже о 22:00 пожежу було локалізовано, а о 00:07 - повністю ліквідовано.

Рятувальники повідомили про складність гасіння вогню. Сміття було повалено в яму, і в деяких місцях його нашарування сягали 10 метрів. Саме тому рятувальники ретельно заливали водою осередки тління, які були знизу.

Крім того, ситуацію ускладнювало відсутність на території водопостачання. Тому пожежники проклали додаткові рукавні лінії до найближчого озера, щоб провести забір води.

Загиблих і постраждалих немає. Причиною виникнення пожежі будуть займатися правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що через лісові пожежі в Луганській області загорівся полігон твердих побутових відходів у Сєвєродонецьку.

Також РБК-Україна писало, що пожежа сталася на полігоні твердих побутових відходів Фастівського району.

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