У Києві вночі горіло сміттєзвалище

Гасіння ускладнювала відсутність на території водопостачання
У Дарницькому районі Києва сталася пожежа на звалищі. До ліквідації вогню приєдналися дві одиниці рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.
Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС.
Інформація про пожежу на звалищі, неподалік від перетину вулиць Колекторна та Ревуцького, надійшла 11 липня о 20:20. Вже о 22:00 пожежу було локалізовано, а о 00:07 - повністю ліквідовано.
Крім того, ситуацію ускладнювало відсутність на території водопостачання. Тому пожежники проклали додаткові рукавні лінії до найближчого озера, щоб провести забір води.
Загиблих і постраждалих немає. Причиною виникнення пожежі будуть займатися правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що через лісові пожежі в Луганській області загорівся полігон твердих побутових відходів у Сєвєродонецьку.
Також РБК-Україна писало, що пожежа сталася на полігоні твердих побутових відходів Фастівського району.