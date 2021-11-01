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В Киеве в ночь на среду транспорт будет работать на час дольше

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 14:15
В Киеве в ночь на среду транспорт будет работать на час дольше Фото: В Киеве в ночь на среду транспорт будет работать на час дольше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве в ночь с 2 на 3 ноября общественный транспорт будет работать на час дольше. Поскольку состоится футбольный матч между командами "Динамо" и "Барселона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранса".

В частности, будет продлена работа маршрутов:

  • троллейбусных - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
  • трамвайных - №№ 1-К, 8-К, 28;
  • автобусных в режиме маршрутного такси №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Кроме того, в случае необходимости также будут задействованы автобусы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

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