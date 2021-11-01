В Киеве в ночь на среду транспорт будет работать на час дольше
Фото: В Киеве в ночь на среду транспорт будет работать на час дольше (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве в ночь с 2 на 3 ноября общественный транспорт будет работать на час дольше. Поскольку состоится футбольный матч между командами "Динамо" и "Барселона".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранса".
В частности, будет продлена работа маршрутов:
- троллейбусных - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
- трамвайных - №№ 1-К, 8-К, 28;
- автобусных в режиме маршрутного такси №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.
Кроме того, в случае необходимости также будут задействованы автобусы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.