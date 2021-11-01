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У Києві в ніч на середу транспорт працюватиме на годину довше

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 14:15
У Києві в ніч на середу транспорт працюватиме на годину довше Фото: у Києві в ніч на середу транспорт працюватиме на годину довше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві в ніч з 2 на 3 листопада громадський транспорт працюватиме на годину довше. Оскільки відбудеться футбольний матч між командами "Динамо"та " Барселона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".

Зокрема, буде продовжено роботу маршрутів:

  • тролейбусних - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
  • трамвайних - № № 1-К, 8-К, 28;
  • автобусних в режимі маршрутного таксі №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Крім того, у разі необхідності також будуть задіяні автобуси на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

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