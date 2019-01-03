В Киеве в ночь на 5 января перекроют движение транспорта на мосту Метро

Фото: мост Метро в Киеве (wikipedia.orgJohnny)

Движение транспорта будет закрыто с 00:00 до 05:00

В Киеве в ночь с 4 на 5 января перекроют движение транспорта на мосту Метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, движение транспорта на мосту Метро через Русановский пролив будет закрыто с 00:00 до 05:00 в связи с выполнением ремонтных работ. Движение транспорта будет закрыто в обоих направлениях.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 3 января 2019 года, ожидается снег и гололедица на дорогах. Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Также сообщалось, что в большинстве областей Украины по состоянию на утро 3 января 2018 года покрытие автодорог мокрое, вместе с тем, проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Сейчас продолжаются работы по расчистке проезжей части дорог от снега. Кроме того, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами.