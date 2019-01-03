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У Києві в ніч на 5 січня перекриють рух транспорту на мосту Метро

Новини » Інфраструктура    03.01.2019 - 11:54
У Києві в ніч на 5 січня перекриють рух транспорту на мосту Метро
Фото: міст Метро у Києві (wikipedia.orgJohnny)

Рух транспорту буде закрито з 00:00 до 05:00

У Києві в ніч з 4 на 5 січня перекриють рух транспорту на мосту Метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, рух транспорту на мосту Метро через Русанівську протоку буде закрито з 00:00 до 05:00 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт. Рух транспорту буде закрито в обох напрямках. 

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 3 січня 2019 року, очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Також повідомлялося, що у більшості областей України станом на ранок 3 січня 2018 року покриття автошляхів мокре, разом з тим, проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Наразі тривають роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу. Крім того, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами. 

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