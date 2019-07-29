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В Киеве из-за непогоды затопило станцию метро

Новости » Происшествия    29.07.2019 - 17:11
В Киеве из-за непогоды затопило станцию метро
Фото: станция метро "Дорогожичи" (wikipedia.org)

Станцию метро "Дорогожичи" затопило из-за масштабного ливня

В результате непогоды в Киеве затопило станцию метро "Дорогожичи". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

В частности, в КГГА сообщили, что аварийно-спасательные службы уже приступили к ликвидации последствий грозы в Киеве. На данный момент устраняется подтопление станции метро "Дорогожичи". Кроме того, спасатели получают сообщения о поваленных деревьях.

 

Отметим, ранее синоптики предупреждали, что во второй половине дня в западных и большинстве северных областей ожидаются грозы, град и шквалы. В Киевской области в ближайший час с удержанием до конца дня ожидаются шквалы до 15-20 м/с.

 

Дорогожичи тоже плывем

Опубліковано Viktor Sokoliuk Понеділок, 29 липня 2019 р.

 

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода 30 июля ухудшится в северных и западных областях. В частности, в этих регионах и Харьковской области температура воздуха составит от +25 до +28. В южной части, а также в центральных, Донецкой и Луганской областях жаркая погода сохранится, днем от +29 до +33.

Кроме того, завтра утром и днем кратковременные дожди вероятны на западе, севере и в центре, а грозы ожидаются на юге и востоке. В Киеве завтра до +26.

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