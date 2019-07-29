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У Києві через зливи затопило станцію метро

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 17:11
У Києві через зливи затопило станцію метро
Фото: станція метро "Дорогожичі" (wikipedia.org)

Станцію метро "Дорогожичі" затопило через масштабну зливу

В результаті негоди у Києві затопило станцію метро "Дорогожичі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Зокрема, у КМДА повідомили, що аварійно-рятувальні служби вже приступили до ліквідації наслідків грози у Києві. На даний момент усувається підтоплення станції метро "Дорогожичі". Крім того, рятувальники отримують повідомлення про повалені дерева.

 

Зазначимо, раніше синоптики попереджали, що у другій половині дня у західних та більшості північних областей очікуються грози, град і шквали. У Київській області найближчої години з утриманням до кінця дня очікуються шквали до 15-20 м/с.

 

Дорогожичи тоже плывем

Опубліковано Viktor Sokoliuk Понеділок, 29 липня 2019 р.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода 30 липня погіршиться в північних і західних областях. Зокрема, в цих регіонах і Харківській області температура повітря становитиме від +25 до +28. У південній частині, а також в центральних, Донецькій і Луганській областях спекотна погода збережеться, вдень від +29 до +33.

Крім того, завтра вранці і вдень короткочасні дощі можливі на заході, півночі і в центрі, а грози очікуються на півдні і сході. У Києві завтра до +26.

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